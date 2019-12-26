В Україні заборонили препарати для наркозу, які використовували на операціях в Кам’янському – ОДА

В українських медичних установах заборонили препарати для наркозу, які застосовували під час операцій в лікарні Кам’янського, де померла одна пацієнтка. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

За його словами, перелік препаратів, які застосовували під час операцій в лікарні Кам’янського, оперативно визначили й спрямували екстрене сповіщення через Міністерство охорони здоров’я України.

«Це сповіщення дане на всю Україну», – сказав він.

Назви препаратів поки не оприлюднюють.

Як зазначив Валерій Сердюк з посиланням на висновки головного анестезіолога Міністерства охорони здоров’я, дії лікарів у ситуації, що склалася в Кам’янському, були професійними.

«Вчасно фахівці оцінили ті ускладнення, які виникли після операцій, вчасно була здійснена консультація – був оперативно організований консиліум, хворі були перевезені до обласної лікарні імені Мечникова. Не вдалося врятувати одну 41-річну жінку, решта всі живі. Всі фахівці спрацювали професійно», – сказав Валерій Сердюк.

25 грудня стало відомо, що на Дніпропетровщині поліція відкрила провадження через ситуацію в лікарні Кам'янського: там після хірургічних операцій погіршився стан здоров’я сімох людей, пізніше одна пацієнтка померла.