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05 листопада 2019, Київ 01:20
Новини | Політика

МЗС: сподіваємося, що уже найближчими днями чи тижнями канадська зброя буде в Україні

Боднар: зараз на завершальному етапі перебуває оформлення документів на постачання снайперських гвинтівок

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Канадська зброя прибуде до України уже найближчим часом, заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв’ю «Укрінформу».

«Так, ми говорили про це. Зараз на завершальному етапі перебуває оформлення документів на постачання снайперських гвинтівок. Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини. Ми сподіваємося, що вже найближчими днями чи тижнями ця зброя буде в Україні», – сказав Боднар.

У грудні 2017 року уряд Канади включив Україну до контрольного переліку країн, куди дозволений експорт автоматичної зброї (Automatic Firearms Country Control List).

У серпні 2018 року канадська компанія PGW Defense Technologies підтвердила договір із Україною про постачання далекобійних снайперських гвинтівок на суму близько 770 тисяч доларів.

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