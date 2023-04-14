США: учасника штурму Капітолію засудили до семи років в’язниці

У США окружний суддя Тревор МакФадден засудив до семи з половиною років ув’язнення учасника нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Патрік Маккойі вихопив щит у поліцейського під час прориву до будівлі Конгресу США. Агентство АР називає цей епізод одним з найбільш гострих проявів насильницьких дій бунтівників.



Федеральний прокурор рекомендував суду покарати Маккойі 15-річним строком позбавлення волі.



Маккойі – житель Ріджфілда, штат Коннектикут – зізнався, що відчуває сором за приєднання до прихильників тодішнього президента Дональда Трампа, які підняли руку на Капітолій.

«Я прошу вибачення за свою поведінку, я поводився найменше як громадянин і був у той день більше схожий на тварину», – сказав Маккойі.



Винесений йому вирок – 90 місяців в’язниці – став другим суворим покаранням стосовно обвинувачених у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Такий же вирок був оголошений іншому нападнику Альбукерку Косперу Хеду, жителю штату Теннессі, який застосував силу до поліцейського Майкла Фенона, щоб втягнути правоохоронця в натовп нападників.