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США: учасника штурму Капітолію засудили до семи років в’язниці

«Я прошу вибачення за свою поведінку, я поводився найменше як громадянин і був у той день більше схожий на тварину», – сказав підсудний

У США окружний суддя Тревор МакФадден засудив до семи з половиною років ув’язнення учасника нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Патрік Маккойі вихопив щит у поліцейського під час прориву до будівлі Конгресу США. Агентство АР називає цей епізод одним з найбільш гострих проявів насильницьких дій бунтівників.

Федеральний прокурор рекомендував суду покарати Маккойі 15-річним строком позбавлення волі.

Маккойі – житель Ріджфілда, штат Коннектикут – зізнався, що відчуває сором за приєднання до прихильників тодішнього президента Дональда Трампа, які підняли руку на Капітолій.

«Я прошу вибачення за свою поведінку, я поводився найменше як громадянин і був у той день більше схожий на тварину», – сказав Маккойі.

Винесений йому вирок – 90 місяців в’язниці – став другим суворим покаранням стосовно обвинувачених у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Такий же вирок був оголошений іншому нападнику Альбукерку Косперу Хеду, жителю штату Теннессі, який застосував силу до поліцейського Майкла Фенона, щоб втягнути правоохоронця в натовп нападників.

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