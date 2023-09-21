Генпрокуратура Азербайджану заявила про загибель у Карабаху шести російських військових

Генеральна прокуратура Азербайджану заявила про загибель шести російських миротворців у сепаратистському Нагірному Карабаху 20 вересня під час проведення Баку «антитерористичних заходів».

Зокрема, за повідомленням, під час одного інциденту азербайджанські військові обстріляли автомобіль, у якому перебували п’ятеро російських миротворців. Авто, як пояснили в Генпрокуратурі, помилково прийняли за автомобіль «незаконних вірменських збройних формувань» через «складний рельєф місцевості та туманно-дощові погодні умови».

Того ж дня, як уточнили у відомстві, «невстановленими членами незаконних вірменських збройних формувань було обстріляно з вогнепальної зброї автомобіль «Камаз», який належав російському миротворчому контингенту. Внаслідок обстрілу один російський військовий загинув, ще один зазнав поранення».

За обома фактами порушили кримінальну справу, повідомили у прокуратурі.

Раніше сьогодні президент Азербайджану Ільгам Алієв у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним вибачився за загибель російських миротворців у Карабаху.

Про обстріл машини з російськими військовими стало відомо увечері 20 вересня із повідомлення Міноборони РФ. Про те, хто відкрив вогонь, не уточнювалося, як і число загиблих військових.

Згодом стало відомо, що один із загиблих – заступник командувача підводними силами Північного флоту Росії з військово-політичної роботи, капітан 1-го рангу Іван Ковган.