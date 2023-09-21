У Нагірному Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту Росії

Під час обстрілу групи російських військових у Нагірному Карабаху 20 вересня загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту Росії, капітан 1-го рангу Іван Ковган, повідомила російська служба Радіо Свобода з посиланням на мурманські видання.

52-річний Ковган був заступником командира розміщеного в регіоні за домовленістю між Баку, Єреваном та Москвою миротворчого контингенту, йдеться у повідомленні Санкт-Петербурзького клубу моряків-підводників. Він загинув лише через два місяці після призначення на посаду.

Про загибель кількох учасників місії напередодні повідомили російське та азербайджанське міністерства оборони. Число загиблих офіційно не називалося, російський Перший канал повідомив, що вбиті четверо військових РФ.

Від лютого 2022 року Північний флот бере участь і у російському вторгненні в Україну. Повідомлялося, що у боях задіяні морська піхота, мотострілки, флотська авіація та ППО. Про участь Когана у війні у його некрологах не повідомляється.

У повідомленнях влади не йдеться про те, хто відкрив вогонь по російських військових. 21 вересня президент Азербайджану Ільгам Алієв у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним вибачився за загибель військових і запропонував виплатити матеріальну допомогу їхнім сім’ям, повідомив Кремль. Ймовірно, це означає, що росіян атакували азербайджанські військові. «[Алієв] підкреслив, що буде проведене найретельніше розслідування того, що сталося, і всі винні понесуть належне покарання», – йдеться в заяві Кремля. Відповідь Путіна не наводиться.