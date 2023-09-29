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Новини | Міжнародні

У Карабаху кажуть, що на місці вибуху знайшли 170 останків загиблих

Вибух стався 25 вересня

Де-факто Міністерство внутрішніх справ сепаратистського регіону Нагірного Карабаху повідомляє про виявлення 170 останків людей після вибуху на складі пального 25 вересня, хоча на даний момент офіційно підтверджена кількість загиблих становить 68. Ще більш ніж 290 людей поранені.

У міністерстві повідомили, що останки будуть перевезені до Вірменії для їхньої ідентифікації за допомогою ДНК.

Вибух стався, коли люди, які хотіли виїхати до Вірменії, вишикувалися в чергу, щоб заправити свої автомобілі. Причина вибуху поки не встановлена. Поки що вдалося ідентифікувати лише 21 загиблого. Доля 105 людей – невідома.

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