Харчевні на гірськолижних курортах перевірять щодо дотримання карантину – Ляшко

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що 15 січня відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах Івано-Франкцівської області з залученням поліції.

«Як головний державний санітарний лікар отримую численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та в Львівській області. Саме на це і звернув увагу колег на селекторній нараді. Як поінформували колеги з Івано-Франківської області, вже завтра відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Національної поліції. Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила?», – написав Ляшко у фейсбуці.

Він додав, що в питанні дотримання карантинних обмежень «бізнес повинен бути свідомим».

З 14 січня в Україні почали діяти штрафи для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за відсутність масок у відвідувачів.

На сьогодні від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 138 764 людей. Одужали понад 837 тисяч, померли – 20 376.