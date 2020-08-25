Уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада – Офіс президента

Кабінет міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада, повідомив прем’єр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, інформує Офіс президента.

Зеленський підтримав ініціативу уряду з огляду на негативну динаміку захворюваності на COVID-19 в Україні.

«Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах», – наголосив президент.

У березні в Україні запровадили карантин через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19. Згодом його кілька разів продовжували. У травні карантинні заходи почали поступово послаблювати.