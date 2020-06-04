Київ та вісім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У Києві, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях зафіксована занадто висока кількість випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

У Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях занадто низький показник охоплення тестуваннями на 100 тисяч населення.

4 червня в Україні виявили найбільшу за час пандемії кількість нових хворих на COVID-19 – 588. Загалом в Україні підтвердили 25 410 випадків хвороби. 11 040 людей одужали, 748 померли.