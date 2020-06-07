Київ та чотири області не готові до послаблення карантину – МОЗ

Київ та чотири області не готові до послаблення карантину, свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У столиці, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях виявлена надто висока кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

Водночас в усіх українських регіонах завантаженість ліжок у лікарнях та охоплення тестуваннями перебувають у межах норми.

Станом на ранок 7 червня в Україні виявили 26 999 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Унаслідок ускладнень 788 пацієнтів померли, ще 12 054 одежали.