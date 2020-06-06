Малюська про законність карантину: «ми пройшли по самому краю повноважень»

Остаточну оцінку законності запровадження карантинних обмежень, які уряд запровадив для протидії поширенню коронавірусній хворобі, надасть суд, сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами міністра, щодо юридичного аспекту карантину існують три аспекти: процедура запровадження, законність самих обмежень та збалансованість рішень.

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«Є багато дискусій з приводу того, чи була повністю дотримана легальна процедура запровадження карантину, чи ні. Коротка відповідь: врешті-решт оцінку надасть суд. У нас є безліч позовів в Окружному адміністративному суді, де ці рішення переглядаються. Ключова теза, яку потрібно пам’ятати: не будь-яке процедурне порушення тягне за собою незаконність ухваленого рішення. Це стосується не тільки актів Кабміну, але й корпоративних рішень, рішень юридичних осіб, інших адміністративних актів. Тільки істотні порушення процедури, які вплинули на суть акту, можуть тягнути за собою визнання його незаконним» – зазначив Малюська.

Говорячи про самі обмеження, він висловив думку, що уряд діяв на межі своїх повноважень.

«Ми пройшли по самому краю повноважень. Далі вже точно була би незаконність. Ризикова тактика. Жодного запасу ми собі не залишали, «не дули на холодне», – сказав він.

Малюска додав, що збалансованість рішень має оцінювати не тільки український суд, а й міжнародні установи, в тому числі Європейський суд з прав людини.

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«На нашу думку, збалансованість у нас дотримана, тому що ми в принципі застосовували ті самі підходи, які були застосовані у більшості країн Західної Європи. Тому ми теж почуваємо себе досить впевнено. Але у нас все-таки демократія, правова держава, не зважаючи на будь-яку критику. Яскравий приклад цього, що уряд не розуміє, не знає і не впевнений, що вирішить суд. А суд може вирішити по-різному», – вважає Малюська.

За словами міністра, навіть якщо суд встановить порушення процедури або Конституції при запровадженні карантину, мета цього заходу була в тому, щоб захистити життя і здоров’я людей.

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«Я не бачу особливо складних наслідків, з юридичної точки зору чи з точки зору відшкодування шкоди внаслідок оцінки дій Кабміну під час карантину. Вони були на межі законності, але в межах такої законності і були збалансованими. Тому в нас є прекрасна юридична позиція – захищати від будь-яких позовів державу і державний бюджет. Я не думаю, що будуть якісь істотні виплати держави у зв’язку з карантином. А навіть якщо вони й будуть, незначні, то все одно це виправдано», – підсумував голова Мін’юсту.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.

Станом на ранок 6 червня в Україні виявили 26 тисяч 514 випадків захворювання на COVID-19, 777 людей померли і 11 тисяч 812 одужали.

Повне інтерв’ю з Денисом Малюскою читайте на сайті Радіо Свобода.