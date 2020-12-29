У Росії засудили до 15 років в’язниці колишню керівницю енергетичної компанії, яку звинувачують у шпигунстві

У Росії засудили до 15 років в’язниці топменеджера енергетичної компанії «Інтер РАО» Карину Цуркан, яку звинувачують у шпигунстві.

Засідання відбувалося за зачиненими дверима, оскільки в провадженні є засекречені дані. Після слухань команда захисту заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

«Цей день, безсумнівно, увійде в історію, як чорна сторінка російського правосуддя. Невинувата людина – і я відповідаю за свої слова – отримала 15 років у в’язниці», – сказав один з адвокатів Цуркан Іван Павлов.

За його словами, правозахисна група «Команда 29» провела «ретельний аналіз» доказів проти Цуркан і дійшла висновку, що справа сфальсифікована.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Цуркан в червні 2019 року. Її звинуватили в шпигунстві на користь іншої країни. Вона назвала звинувачення «абсурдними».

Згідно з профілем Цуркан на сайті «Інтер РАО», вона працювала керівницею торговельного підрозділу компанії. На момент арешту вона моніторила угоди про торгівлю електроенергією в різних частинах Східної Європи, включно х Молдовою.

У профілі Цуркан також йшлося, що вона була випускницею Молдовського університету, а у 2010-2011 роках працювала в підрозділі компанії, який відповідальний за моніторинг торгівлі електроенергією в Молдові, Румунії та Україні.

За версією ФСБ, у 2004 році Карину Цуркан завербував співробітник молдавських спецслужб на ім’я Олександр Попеску. У квітні 2015 року вона отримала електронну версію «проєкту документа Міненерго про окремі аспекти дій російських енергетичних компаній на каналі міжнародного співробітництва» і згодом передала цей документ Службі інформації і безпеки Молдови. Експерти в грудні 2016 року дійшли висновку, що інформація в документі становила держтаємницю. Сама Цуркан в інтерв’ю РБК заявляла, що «такого документу не існує в природі», і вона ніколи не була знайома з Олександром Попеску.

Як пише «Медіазона», спецслужба Молдови нібито отримала від Цуркан відомості про постачання електрики на територію непідконтрольних Україні районів Донбасу, а потім цю інформацію отримали представники НАТО. У ФСБ впевнені, що, маючи у своєму розпорядженні цю інформацію, іноземні держави могли звинуватити Росію в підтримці збройного конфлікту на сході України.

Карина Цуркан проживала в Молдові до 2007 року, потім переїхала в Москву і в 2016 році отримала російське громадянство, відмовившись від молдовського. ФСБ вважає, що Цуркан скоїла злочин в той час, коли була громадянкою Молдови, тому її звинуватили в шпигунстві, а не в державній зраді.

Прокуратура просила для Цуркан 18 років ув’язнення.