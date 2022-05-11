Полтавщина: війська РФ повторно завдали удару по Карлівці, сталася пожежа

На Полтавщині після ракетного удару по обʼєкту інфраструктури у Карлівці сталася пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Приліт» у Карлівській громаді по обʼєкту інфраструктури. Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється», – написав він у телеграмі.

За його словами, ракетний удар було здійснено з російського літака.

7 травня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Карлівка Полтавської області. Тоді також повідомлялось про «приліт» в обʼєкт інфраструктури.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».