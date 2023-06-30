У Карлових Варах відкрився 56-ий міжнародний кінофестиваль

Один із найвідоміших в Європі міжнародних кінофестивалів відкрився у Карлових Варах.

Відкриття за вже усталеною традицією відбулося у великій залі готелю «Термал» (Thermal). Цього року в програмі фестивалю – понад 140 художніх і документальних фільмів, 11 із них боротимуться за найвищу нагороду – «Кришталевий глобус». Цього року на фестивалі не будуть представлені конострічки Росії.

Україну на фестивалі представить фільм «Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукіча.

Серед найвідоміших гостей фестивалю у Карлових Варах цього року – австралійський актор і режисер, лауреат премії «Оскар» Рассел Кроу, шведська актриса Алісія Вікандер, швейцарський актор Венсан Перес.

Фестиваль завершить свою роботу 8 липня. Як і щороку, на Карловарському фестивалі найкращий фільм буде відзначений найвищою нагородою – «Кришталевим глобусом», також будуть вручені нагороди найкращому режисерові, найкращим виконавцям жіночої й чоловічої ролей.

Перший міжнародний кінофестиваль відбувся в Чехословаччині у 1946 році в місті Мар’янські Лазні, починаючи від 1947 року кінофестивалі відбуваються в Карлових Варах.

У період від 1959 до 1993 років за домовленістю між тодішніми Чехословаччиною і СРСР кінофестивалі у Карлових Варах проходили щодругий рік, щоб чергуватися з московським кінофестивалем, від 1994 року міжнародні кінофестивалі у Карлових Варах відбуваються щорічно.

Минулого року російський фільм у програмі фестивалю в Карлових Варах викликав суперечки в Чехії.