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Новини | Суспільство

У Карпатах – мороз і падає сніг

Температура навколишнього середовища -4°С (фото ілюстративне)

На горі Піп Іван Чорногірський вранці 22 вересня падає сніг, повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг. Вітер північно-західний 3-4 м/с. Температура навколишнього середовища -4°С», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив про мороз у -6 градусів у горах.

Атмосферний фронт, який минулого тижня зайшов в Україну із заходу, приніс дощі і похолодання на більшу частину території країни.

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