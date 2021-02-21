У Карпатах тиждень продовжують шукати зниклого туриста – ДСНС

У Карпатах тиждень продовжують шукати зниклого туриста, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні, 21 лютого, за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва. Нагадаємо, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба», – заявили в ДСНС.

Одного з туристів знайшли зранку 14 лютого. Стан його здоров’я рятувальники оцінили як задовільний.

За даними ДСНС, упродовж дев’яти діб пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Рятувальні групи обстежують місцевість на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.