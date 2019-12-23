Захист оскаржив арешт сімферопольця Кашука в анексованому Криму

Сторона захисту оскаржила арешт жителя Сімферополя Дениса Кашука в анексованому Росією Криму, повідомив 23 грудня проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шейхмамбетов.

«Ми оскаржили постанову Київського районного суду Сімферополя про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Захист вважає рішення суду необґрунтованим з огляду на те, що Кашук у суді клопотав про домашній арешт. Також захистом долучені документи, що підтверджують наявність житла, а також малолітньої дитини. Крім того, Кашук не робив спроб до втечі», – сказав Шейхмамбетов.

Раніше Шейхмамбетов повідомив, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї. У коментарі Крим.Реалії дружина Дениса Кашука, Ольга, розповіла, що він не виходив на зв’язок із 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов обшук.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав жителю Сімферополя Денисові Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через арешт Кашука.