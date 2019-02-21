На протестах за незалежність Каталонії сталися сутички, є поранені

Внаслідок сутичок протестувальників, які виступають за незалежність іспанського регіону Каталонії, з поліцією 21 лютого поранені щонайменше 28 людей, з них 12 поліцейських, повідомляє агентство Reuters.

Сьогоднішні протести, що пройшли по всій Каталонії, пов'язані з судом над колишніми каталонськими сепаратистськими лідерами, що відбувається в Мадриді.

У Барселоні одночасно в декількох точках зібралися люди, які вигукували гасла на підтримку незалежності регіону.

На одній з центральних площ міста поліцейські застосували кийки до групи молодих людей, які кидали в них каміння. Ще кілька людей сіли на рейки на залізничному вокзалі Барселони, намагаючись перешкодити руху поїздів.

Нова хвиля протестів охопила Каталонію в лютому, коли в Мадриді почався суд над колишніми керівниками регіону, які підтримали проголошення незалежності в жовтні 2017 року.

Іспанська прокуратура звинувачує 12 каталонських політиків, у тому числі колишніх членів місцевого уряду, в державній зраді і розтраті державних коштів.