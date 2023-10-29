Казахстан: кількість знайдених загиблих на шахті зросла до 45, ще одного гірника шукають

Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті імені Костенка в Карагандинській області Казстану зросла до 45 – про це повідомили увечері 29 жовтня казахстанські державні телеканали з посиланням на заступника директора філії Республіканського штабу аварійно-рятувальних служб Геннадія Сілінського.

Як передає казахська служба Радіо Свобода МНС Казахстану згодом інформацію підтвердило.

«Станом на 20 годину виявлено тіла 45 загиблих шахтарів, пошуки одного шахтаря продовжуються», – повідомило відомство у своєму телеграм-каналі.

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У ніч проти 28 жовтня на шахті стався потужний вибух. За попередньою інформацією компанії «АрселорМіттал Теміртау», якій належить шахта, у лаві стався вибух метану. У пресрелізі компанії зазначалося, що на момент аварії в шахті перебувало 252 особи. Більшість робітників вивели на поверхню.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 29 жовтня днем загальнонаціональної жалоби за загиблими.

28 жовтня він доручив «припинити інвестиційну співпрацю з компанією «АрселорМіттал Теміртау». Адміністрація президента не уточнила, що означає це формулювання.