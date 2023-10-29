Вибух метану на шахті в Казахстані: зросла кількість загиблих

Кількість загиблих під час пожежі на шахті в Караганді зросла до 42 людей, повідомляє пресслужба Міністерства надзвичайних сил Казахстану 29 жовтня.

«Станом на 15:00 виявлено тіла 42 загиблих, продовжуються пошуки чотирьох гірників», – йдеться у повідомленні.

У пошуково-рятувальних роботах, які тривають, задіяно 55 рятувальників та 15 одиниць техніки, кажуть у відомстві.

У Казахстані в Карагандинській області стався вибух метану у шахті імені Костенка, повідомила 28 жовтня пресслужба компанії «АрселорМіттал Теміртау», яка володіє шахтою.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією «АрселорМіттал Теміртау». Для зʼясування обставин події створено урядову комісію.

Генпрокуратура Казахстану повідомляє про початок досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час проведення гірничих чи будівельних робіт.

На сайті «АрселорМіттал Теміртау» йдеться, що компанія є найбільшим підприємством гірничо-металургійного сектора. Вона входить до складу сталеливарного концерну ArcelorMittal, який придбав комбінат у середині 1990-х років. Премʼєр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов стверджував, що за останні 15 років на об'єктах компанії загинуло понад 100 людей.