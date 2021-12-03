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Суддя Верховного суду Казахстану відправлений до колонії за корупцію

Колишній суддя Верховного суду Казахстану Мейрам Жангуттінов

Колишнього суддю Верховного суду Казахстану Мейрама Жангуттінова засуджено до пʼяти років колонії за шахрайство. Згідно з вироком, він отримав хабар від районної судді Туркестанської області на півдні країни за переведення її на інше місце роботи. Жангуттінов своєї провини не визнав.

Про процес повідомляє казахська служба Радіо Свобода, Радіо Азаттик. Санкція на арешт Жангуттінова була видана у квітні, затримано його ще в лютому. Після лютневого затримання було оголошено, що повноваження цього судді закінчилися ще в грудні 2020 року.

Суддя, яка передала Жангуттінову хабар, також була засуджена до увʼязнення в колонії на той же термін. Їм обом довічно заборонено обіймати будь-які державні посади. Про позицію її захисту не повідомляється.

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