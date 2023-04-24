У Казахстані четвертий рік поспіль не проводитимуть парад Перемоги

Військовий парад до дня Перемоги 9 травня у Казахстані не проводитимуть через «економію бюджетних коштів» та «необхідність вирішення інших завдань». Про це, як повідомляє казахська служба Радіо Свобода «Радіо Азатлик», повідомили у понеділок у міністерстві оборони.

Повідомляється, що у військових частинах відбудуться «невеликі військово-патріотичні заходи».

Торік парад не проводили приблизно через ті ж самі причини, а у 2020-му та 202-му роках – через локдаун та пандемію COVID-19.

Цього року заходи до 9 травня скасували у прикордонних з Україною областях Росії та в окупованому Криму. Також скасували ходи «Безсмертного полку».

Розвідка Великої Британії раніше заявила, що скасування в кількох російських регіонах і в окупованому Криму парадів до Дня перемоги 9 травня може бути непросто сприйняте серед росіян.

Російські ЗМІ сьогодні повідомили, що єдиним іноземним лідером на параді у Москві стане президент Киргизстану Садир Жапаров. Минулого року до Москви на парад ніхто із лідерів країн Центральної Азії не приїхав.