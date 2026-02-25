У Казахстані розбився винищувач Су-30СМ

У Карагандинській області 25 лютого при виконанні планових навчально-тренувальних польотів зазнав катастрофи винищувач Су-30СМ, повідомили в Міноборони Казахстану.

За даними відомства, екіпаж літака катапультувався, пілоти вижили. Район падіння оточений. Загрози для населення й об’єктів інфраструктури немає.

Міноборони Казахстану створило комісію для встановлення причин і обставин інциденту на чолі з начальником департаменту безпеки польотів.

За результатами розслідування інциденту планують дати правову оцінку й ухвалити процесуальне рішення, йдеться в повідомленні.

Раніше у Туреччині розбився винищувач F-16. У Міноборони Туреччини повідомили, що зв’язок з літаком, що злетів з 9-ї головної авіабази в Баликесірі, був втрачений о 00:56 25 лютого. Пілот загинув. Причину аварії встановлюють.