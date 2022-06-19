Казахстан запропонував ліквідувати ядерну зброю до 2045 року

Казахстан на тлі війни РФ проти України закликав країни світу, у тому числі ті, що володіють ядерною зброєю, розробити план повної ліквідації цієї зброї до 2045 року, коли ООН відзначатиме століття. Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді у статті, присвяченій зустрічі держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї у Відні.

Актуальність своєї ініціативи міністр обґрунтував так: «Цьогорічний військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь та взаємні погрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, замислитися... про нагальну необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї», – пише Тлеуберді.

Як напередодні, так і особливо після вторгнення Росії в Україну насамперед російські представники натякають або прямо заявляють про можливість застосування ядерної зброї. Прямим текстом про таку можливість, зокрема, говорила головна редакторка RT Маргарита Симоньян – на її думку, Володимир Путін віддасть такий наказ, якщо Росія програватиме у війні. Сам російський президент Путін попереджав країни Заходу про катастрофічні наслідки, якщо вони втрутяться у конфлікт, і наказав перевести сили ядерного стримування в особливий режим несення служби.

При цьому однією з причин вторгнення російські представники називали плани, що нібито мала Україна, мати ядерну зброю.

Казахстан після розпаду СРСР певний час був володарем ядерного арсеналу і, як і Україна, добровільно відмовився.

Днями президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності Володимира Путіна назвав «ДНР» та «ЛНР» квазідержавними утвореннями та сказав, що Казахстан їх не визнає, а також зазначив, що стосовно так званої «спецоперації» Росії в Україні у Казахстані є різні точки зору.

Ці висловлювання – прямо чи непрямо – розкритикувала низка російських політиків. Так, депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін заявив, що Казахстану можуть відповісти заходами «як з Україною», а голова Чечні Рамзан Кадиров закликав лідерів країн ОДКБ прямо підтримати Росію: «Чому ви не маєте позиції проти бандерівців, нациків і фашистів, які вбивали наших предків? Ми ж разом воювали проти Бандери». Один із керівників «Єдиної Росії» Андрій Турчак сказав, натомість, що Росія не має територіальних суперечок із Казахстаном.

Договір про заборону ядерної зброї підписали 86 держав, зокрема Казахстан. Ядерних держав серед країн, які підписали цей договір, немає. У Відні наступного тижня відбудеться перша зустріч країн-учасників договору.