Келлог приєднався до консультативної ради компанії Powerus, яка спеціалізується на дронах

Колишній спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог приєднується до консультативної ради Powerus для об’єднання технологій дронів між США та Україною.



Як йдеться у прессрелізі компанії, Келлог, будучи спецпосланцем Трампа в Україні, отримав «безпосереднє уявлення про швидку еволюцію та розгортання безпілотників та автономних технологій у сучасних конфліктах».

«Його досвід на передовій одного з найбільш технологічно динамічних полів битв сьогодні ще більше зміцнює місію Powerus. Генерал Келлогг надасть Раді радників Powerus стратегічне керівництво найвищого рівня щодо ініціатив компанії в галузі оборони та нацбезпеки», – йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що він консультуватиме щодо пріоритетів оборони США та союзників, а також нових загроз, підтримуватиме розширення на ринки союзників та країн-партнерів, а також сприятиме формуванню лідерських ідей щодо майбутнього війни та оборонних інновацій.



«Україна навчила нас, наскільки великою перевагою були безпілотники, щоб зрівняти свій захист до того, що мало бути однобокою перемогою росіян. Малі, дешеві машини масового виробництва тепер знищують найсучасніші танки та ракетні системи вартістю десятки мільйонів і перехоплюють хвилі дронів-камікадзе у великих масштабах», – сказав Кіт Келлог.

Powerus – американська компанія з розробки автономних систем, яка створює інфраструктуру безпілотників наступного покоління для оборони та критичної інфраструктури.

До січня 2026 року Кіт Келлог був спецпредставником президента США з питань України. Він регулярно відвідував Київ, проводив зустрічі з представниками української влади.