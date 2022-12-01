У Керчі жителі злякалися стрілянини, ЗМІ повідомили про навчання

Жителі Керчі в окупованому Криму 1 грудня були занепокоєні звуками пострілів, які було чути зранку в районі Аршинцеве. Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, жителі селища Партизанське стверджують, що чули автоматні черги та «постріли з важкої зброї».

Після того, як у місцевих пабліках керчани почали висловлювати занепокоєння, сайт «Керчь – мой город» повідомив, що звуки пострілів чути з полігону, на якому «проводяться навчання у військовій частині на виїзді з міста».

При цьому спочатку в соціальній мережі «ВКонтакте» було вказано точне місце розташування військової частини – 9-ий кілометр Сімферопольської траси на виїзді з Керчі, проте за кілька хвилин ці формулювання видалили.

На 9-му кілометрі розташована територія військової частини, де до 2014 року базувався український 262-ий окремий радіотехнічний батальйон 40-ої Кримської радіотехнічної бригади (А-0883). Після російської анексії Криму військова частина була захоплена військовими РФ.

Підконтрольна Росії адміністрація Керчі не повідомляла про якісь навчання на території міста та на його околицях.

Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО».

18 листопада підконтрольний Росії Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) підтвердив, що у Криму будують фортифікаційні споруди.

22 листопада підконтрольна Росії влада Криму повідомляла про поширення в соцмережах «фейків» про евакуацію з Армянська місцевих жителів.