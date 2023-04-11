На Керченській переправі зібралося 140 вантажівок – вона не працює другий день

У черзі на Керченську переправу стоять 140 вантажівок, повідомляє у телеграм-каналі адміністрація Краснодарського краю Росії.

Роботу поромної переправи зупинили ввечері 10 квітня через погані погодні умови. У результаті зранку 11 квітня на накопичувальній парковці в селищі Ілліч зібралося 140 машин. В основному це вантажівки з продуктами і товарами першої необхідності.

Адміністрація регіону зазначає, що у Краснодарському краї РФ продовжують діяти обмеження на проїзд вантажівок до Керченської поромної переправи. Проїхати регіоном і переправитися в окупований Крим на поромах можуть лише великовантажі з пріоритетними вантажами – харчами і товарами першої необхідності.

Керченську поромну переправу знову почали використовувати після вибуху й пожежі на Керченському (Кримському) мосту 8 жовтня 2022 року.

За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Керченський міст – стратегічно важливий як для постачання окупованого Криму, так і для постачання до Криму живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Українська влада прямо причетність до вибуху не підтверджувала.