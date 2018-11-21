Керівники України вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною 21 листопада взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні. У церемонії також взяли участь прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Верховної Ради України Андрій Парубій, інформує офіційний сайт глави держави.

«Президентське подружжя встановило лампадки до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні та вшанувало їх пам’ять», – ідеться в повідомленні.

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи – свято на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року). Це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За правління Віктора Януковича його відзначення фактично скасували, об’єднавши із Днем Соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно святкує річниці Помаранчевої революції і Євромайдану.