Звільнення керівництва «Укренерго»: НКРЕКП розгляне законність дій наглядової ради

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що найближчим часом розгляне питання щодо дотримання вимог законодавства з боку наглядової ради «Укренерго» під час звільнення Віталія Зайченка та всього правління компанії.



У комісії зазначають, що «Укренерго» зобов’язане повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни, що можуть вплинути на його відокремлення та незалежність, але компанія цього не зробила.



«Наглядова рада НЕК «Укренерго» була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати Регулятора про їх підстави. Проте, ці вимоги законодавства України та норм ЄС виконані не були. Раптові кадрові рішення щодо голови та членів Правління НЕК «Укренерго» виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення», – йдеться у заяві.



У НКРЕКП вважають, що такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону.



26 вересня наглядова рада НЕК «Укренерго» звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки. Водночас усі члени правління також були звільнені, що, на думку НКРЕКП створило небезпечний управлінський вакуум у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі.

За даними медіа, рішення звільнити голову «Укренерго» ухвалили у відповідь на результати перевірки з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Перевірка показала, що двох членів правління – Івана Юрика та Олега Павленка – влітку призначили з порушеннями. Ці порушення вчасно не усунули, тому наглядова рада вирішила звільнити не тільки членів правління, а й Зайченка, до якого «втратили довіру».

Зайченко був звільнений через три місяці після призначення.



До цього Олексій Брехт був виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго».



