Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Кадрові зміни в «Укренерго»: Міненерго відреагувало на звільнення Зайченка

У заяві зазначається, що Міненерго неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус Наглядової ради НЕК «Укренерго» як незалежного органу
У заяві зазначається, що Міненерго неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус Наглядової ради НЕК «Укренерго» як незалежного органу

Міністерство енергетики заявило, що не отримувало від наглядової ради «Укренерго» жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії. Про це йдеться у заяві відомства, опублікованого 28 вересня.

У заяві зазначається, що Міненерго неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус Наглядової ради НЕК «Укренерго» як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства.

Міністерство також додає, що як акціонер компанії воно діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни.

26 вересня видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомило, що наглядова рада вирішила звільнити Віталія Зайченка і все правління «Укренерго», крім Олексія Брехта – він стане виконувачем обов’язки голови компанії. Це рішення нібито було схвалено на засіданні наглядової ради в режимі онлайн.

За даними РБК-Україна, рішення звільнити голову «Укренерго» ухвалили у відповідь на результати перевірки з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Перевірка показала, що двох членів правління – Івана Юрика та Олега Павленка – влітку призначили з порушеннями. Ці порушення вчасно не усунули, тому наглядова рада вирішила звільнити не тільки членів правління, а й Зайченка, до якого «втратили довіру».

Зайченко був звільнений через три місяці після призначення.

До цього Олексій Брехт був виконувачем обов’язків голови правління компанії.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG