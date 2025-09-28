Кадрові зміни в «Укренерго»: Міненерго відреагувало на звільнення Зайченка

Міністерство енергетики заявило, що не отримувало від наглядової ради «Укренерго» жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії. Про це йдеться у заяві відомства, опублікованого 28 вересня.

У заяві зазначається, що Міненерго неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус Наглядової ради НЕК «Укренерго» як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства.



Міністерство також додає, що як акціонер компанії воно діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни.



26 вересня видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомило, що наглядова рада вирішила звільнити Віталія Зайченка і все правління «Укренерго», крім Олексія Брехта – він стане виконувачем обов’язки голови компанії. Це рішення нібито було схвалено на засіданні наглядової ради в режимі онлайн.



За даними РБК-Україна, рішення звільнити голову «Укренерго» ухвалили у відповідь на результати перевірки з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Перевірка показала, що двох членів правління – Івана Юрика та Олега Павленка – влітку призначили з порушеннями. Ці порушення вчасно не усунули, тому наглядова рада вирішила звільнити не тільки членів правління, а й Зайченка, до якого «втратили довіру».

Зайченко був звільнений через три місяці після призначення.



До цього Олексій Брехт був виконувачем обов’язків голови правління компанії.



