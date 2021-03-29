У поліції повідомили про підозру хакерові через фішинговий сервіс для атак на світові фінустанови

У Національній поліції повідомили про підозру чоловікові, якого звинувачують у розробці одного з найбільших у світі фішингових сервісів для хакерських атак на фінустанови.

«Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У поліції зауважили, що фішингові атаки були спрямовані на фінансові установи та злам поштових сервісів, у результаті чого постраждали фінустанови 11 країн світу – збитки сягають десятків мільйонів доларів.

«Хакера викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії у лютому поточного року. 39-річний житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакету і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях», – розповіди у поліції.

Повідомляється, що експерти виявили сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet.

Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних і технічних засобів.

За даними Служби безпеки України, торік в Україні нейтралізували близько 600 кібератак, більш ніж половина з яких була здійснена на органи державної влади.