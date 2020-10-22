Рада безпеки ООН продовжила санкції проти екскомандира таджкистанського ОМОНу

Рада безпеки ООН продовжила санкції проти Гулмурода Халімова, колишнього командувача спецпідрозділу МВС Таджикистану, відомого як ОМОН, який приєднався до екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії в травні 2015 року, і якого кілька разів за останні роки оголошували вбитим.

Ім’я Халімова залишилося в оновленому санкційному списку Ради безпеки ООН, оприлюдненому 21 жовтня.

Після того, як у травні 2015 року Халімов заявив, що приєднався до ІД, Таджикистан видав міжнародний ордер на його арешт, а США запропонували три мільйони доларів за інформацію про його місце перебування.

Від 2015 року з північного Іраку і з Сирії надходило кілька непідтверджених повідомлень про те, що Халімов був убитий під час боїв за за «Ісламську державу».

Влада Таджикистану неодноразово відкидала ці повідомлення, заявляючи, що вважає Халімова живим.