Міноборони Росії: серед загиблих командирів «ІД» у Сирії – екс-командир ОМОНу Таджикистану

Міністерство оборони Росії заявило про вбивство в Сирії військового керівника екстремістського угруповання «Ісламська держава» Гулмурода Халімова, колишнього командира ОМОНу Таджикистану, який приєднався до бойовиків у 2015 році.

За інформацією російського відомства, Халімов і ще кілька командувачів «Ісламської держави» перебували в підземному приміщенні в районі міста Дейр-ез-Зор, за яке зараз йдуть бої між сирійською армією і джихадистами. Російські військові стверджують, що по позиціях «ІД» завдали авіаудару, в результаті якого загинули близько 40 членів угруповання, в тому числі й Халімов.

Незалежних джерел, що підтверджують загибель командирів «Ісламської держави», немає.

Гулмурод Халімов очолював спецпідрозділ МВС Таджикистану три роки, був нагороджений орденами і медалями. Він зник із Душанбе в кінці квітня 2015 року. Пізніше його відеозвернення було опубліковане в соціальних мережах. На відео, імовірно, зробленому в Сирії, Халімов розповідає, що приєднався до ісламістів на знак протесту проти політики влади.

Влада Таджикистану звинувачує Халімова в державній зраді, він перебуває в міжнародному розшуку.

США оголосили нагороду в три мільйони доларів за інформацію про місце перебування Халімова, якого часто називають «міністром війни» «Ісламської держави».

На початку липня в Таджикистані під час сутички з міліцією загинули четверо родичів Халімова, за даними слідчих, ймовірно, при спробі перейти на територію Афганістану.