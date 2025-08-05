Російський дрон знову атакував Київський район Харкова – мер

Російський дрон знову атакував Київський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Другий за сьогоднішній вечір удар по місту ворожою «молнією» і знову по Київському району. Деталі зʼясовуємо», – написав він у телеграмі.

Перед цим місцева влада повідомила, що російській дрон поцілив по АЗС у Харкові, постраждала жінка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.