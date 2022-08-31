Через понад 12 годин війська РФ повторно вдарили по Київському району Харкова – мер

Російські війська знову обстріляли Київський район Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Обстріл Київського району. Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Про постраждалих інформація уточнюється», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, російські війська з Бєлгорода близько півночі випустили ракети по Харкову, одна з ракет влучила поряд з закладом освіти в Київському районі, постраждали дві людини.

Харків та область щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».