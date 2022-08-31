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Через понад 12 годин війська РФ повторно вдарили по Київському району Харкова – мер

Інформація про постраждалих уточнюється

Російські війська знову обстріляли Київський район Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Обстріл Київського району. Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Про постраждалих інформація уточнюється», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, російські війська з Бєлгорода близько півночі випустили ракети по Харкову, одна з ракет влучила поряд з закладом освіти в Київському районі, постраждали дві людини.

Харків та область щоденно потерпають від російських обстрілів. Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».

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