Харківське метро планують запустити за півтора-два тижні – влада

Перші поїзди Харківського метрополітену планують запустити за півтора-два тижні, заявив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, наразі у метро продовжують жити люди, і не лише з Харкова, а й із Харківської та інших областей.

«Їх попросили почати звільняти поїзди, які служили їм будинком, щоб підготувати транспорт до роботи», – повідомила мерія з посиланням на Терехова.

Повідомляється, що усіх, хто втратив житло, планують переселити до гуртожитків.

Сьогодні у Києві відновили оплату за проїзд у метро. Столичний метрополітен продовжить працювати як укриття під час повітряних тривог. Для цього необхідно буде пройти через спеціальний пункт пропуску.