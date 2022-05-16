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Харківське метро планують запустити за півтора-два тижні – влада

Харківське метро на початку березня

Перші поїзди Харківського метрополітену планують запустити за півтора-два тижні, заявив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, наразі у метро продовжують жити люди, і не лише з Харкова, а й із Харківської та інших областей.

«Їх попросили почати звільняти поїзди, які служили їм будинком, щоб підготувати транспорт до роботи», – повідомила мерія з посиланням на Терехова.

Повідомляється, що усіх, хто втратив житло, планують переселити до гуртожитків.

Харків сьогодні: транспорт відновлює роботу на фоні контрнаступу ЗСУ
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Харків сьогодні: транспорт відновлює роботу на фоні контрнаступу ЗСУ

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Сьогодні у Києві відновили оплату за проїзд у метро. Столичний метрополітен продовжить працювати як укриття під час повітряних тривог. Для цього необхідно буде пройти через спеціальний пункт пропуску.

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