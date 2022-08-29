Війська РФ знову обстріляли Київський район Харкова – мер

Російські війська вранці вкотре обстріляли Київський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били «касетниками» у приватному секторі», – написав він у телеграмі.

Терехов додав, що інформації про жертви чи постраждалих на даний момент немає.

28 серпня ввечері російські загарбники завдали два ракетні удари по центру Харкова – зруйнована адміністративна будівля.

Російські війська регулярно обстрілюють Київський, Салтівський, Шевченківський райони Харкова.

Харків та область фактично щоденно потерпають від російських обстрілів. За даними обласної прокуратури, станом на 7 серпня через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».