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Війська РФ знову обстріляли Київський район Харкова – мер

Російські війська регулярно обстрілюють Київський, Салтівський, Шевченківський райони Харкова

Російські війська вранці вкотре обстріляли Київський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били «касетниками» у приватному секторі», – написав він у телеграмі.

Терехов додав, що інформації про жертви чи постраждалих на даний момент немає.

28 серпня ввечері російські загарбники завдали два ракетні удари по центру Харкова – зруйнована адміністративна будівля.

Російські війська регулярно обстрілюють Київський, Салтівський, Шевченківський райони Харкова.

Харків та область фактично щоденно потерпають від російських обстрілів. За даними обласної прокуратури, станом на 7 серпня через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».

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