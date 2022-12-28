Через російський ракетний удар по Харкову поранена людина – Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову.



«Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.



За його даними, російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.



Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.



Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.