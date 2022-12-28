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Через російський ракетний удар по Харкову поранена людина – Синєгубов

За даними влади, чоловік перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Фото ілюстративне

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову.

«Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.

За його даними, російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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