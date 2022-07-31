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Російські війська вночі обстріляли Харків, попередньо з С-300 – голова ОВА

Наслідки російського обстрілу Харкова, 30 липня 2022 року

Російські військові у ніч на 31 липня обстріляли Немишлянський район Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає. Пошкоджена виробнича будівля. Горіло обладнання і готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари, попередньо, ракетно-зенітним комплексом С-300», – написав Синєгубов у телеграмі.

Крім того, за його даними, по області загарбники завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. «Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди, знову поля із врожаєм», – додав голвоа ОВА.

Про обстріл Харкова із боку російських сил повідомляють практично щодня. Вранці 29 липня російські війська завдали ударів по центру міста.

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