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Армія РФ завдала ударів по центру Харкова – мер

Поки інформації про постраждалих або загиблих немає (фото ілюстративне)

Російські війська сьогодні вдосвіта завдали ударів по центру Харкова, повідомив у Telegram мер Ігор Терехов.

«О 4:09 два «приходи». Обидва в центральну частину міста. В одному випадку потрапляння в двоповерховий будинок. Там вже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку «приліт» в будівлю одного з вищих навчальних закладів Харкова. Поки інформації про постраждалих або загиблих немає. Сподіваюся, що і не буде», – повідомив Терехов.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

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