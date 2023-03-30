Російські війська обстрілюють Харків – влада

Російські війська обстрілюють Харків, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов.



«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – написав у телеграмі також голова ОВА Олег Синєгубов.

За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, російські війська обстрілюють Харків з Бєлгородської області РФ.

Близько 22-ї години у четвер у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.