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Російські війська обстрілюють Харків – влада

За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, російські війська обстрілюють Харків з Бєлгородської області.

Російські війська обстрілюють Харків, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – написав у телеграмі також голова ОВА Олег Синєгубов.

За даними голови Офісу президента Андрія Єрмака, російські війська обстрілюють Харків з Бєлгородської області РФ.

Близько 22-ї години у четвер у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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