У Києві та в північних регіонах оголошена повітряна тривога

Близько 22-ї години у четвер у Києві та області оголошено повітряну тривогу. Незадовго до цього повітряну тривогу оголосили також на Чернігівщині та Сумщині.

Влада просить громадян пройти в укриття. Є небезпека завдання ударів з повітря.

«Загроза атаки дронів. Сили ППО напоготові», – йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Раніше сьогодні вдень у Києві вже лунала повітряна тривога, вона тривала недовго. Інформації про небезпечні об’єкти чи пошкодження не було.