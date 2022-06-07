Мер Харкова підтвердив інформацію про вибухи, є жертви

Харків знову потрапив під обстріл, є жертви, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Повідомлення про вибухи відповідають дійсності. Щойно був обстріл одного з житлових районів Харкова, є загиблий. Поки що маємо інформацію про трьох поранених», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, обстріли Харкова не припиняються.

«Сьогодні вранці були обстріли. Російський агресор не залишає Харків в спокої, постійно тримає людей в напрузі», – додав Терехов.

Про обстріли міста та Харківщини повідомляється практично щоденно.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 3 червня підтвердити загибель 4183 цивільних жителів і поранення 5014 через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.