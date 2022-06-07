Через дії російських військ на Харківщині за добу загинули 2 людей, 7 поранені – Синєгубов

Протягом попередньої доби російські війська обстрілювали Харків та інші населені пункти області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 7 червня. Двоє цивільних загинули, семеро отримали поранення.

Зокрема, обстрілів із реактивних систем залпового вогню зазнали Київський район обласного центру, а також Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський та Лозівський райони області. Під вогонь потрапили житлові та господарські будівлі, а також об’єкти критичної інфраструктури.

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«В місті Дергачі під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа. В селі Слобожанське Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів. Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава. В місті Дергачі одна людина загинула, двоє отримали поранення. В селі Чорноглазівка Богодухівського району одна людина загинула. В Ізюмському районі – один поранений. В селі Уди Богодухівського району один поранений», – перелічив голова області.

Синєгубов додав, що російські війська на Харківському напрямку зосереджені на обороні, здійснюють дистанційне мінування місцевості.

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«В районі Ізюма продовжуються спроби наступу в напрямку Довгеньке та Долина. Наші захисники тримають позиції та надають ворогу адекватну відсіч. Ворог несе великі втрати в живій силі та техніці», – зазначив він.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники напередодні 37 разів виїздили на виклики, вісім із них – для ліквідації пожеж, спричинених обстрілами.