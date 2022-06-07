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Через дії російських військ на Харківщині за добу загинули 2 людей, 7 поранені – Синєгубов

Ілюстраційне фото: рятувальник на місці зруйнованого обстрілом будинку Циркунах, Харківська область, 29 травня 2022 року

Протягом попередньої доби російські війська обстрілювали Харків та інші населені пункти області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 7 червня. Двоє цивільних загинули, семеро отримали поранення.

Зокрема, обстрілів із реактивних систем залпового вогню зазнали Київський район обласного центру, а також Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський та Лозівський райони області. Під вогонь потрапили житлові та господарські будівлі, а також об’єкти критичної інфраструктури.

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«В місті Дергачі під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа. В селі Слобожанське Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів. Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава. В місті Дергачі одна людина загинула, двоє отримали поранення. В селі Чорноглазівка Богодухівського району одна людина загинула. В Ізюмському районі – один поранений. В селі Уди Богодухівського району один поранений», – перелічив голова області.

Синєгубов додав, що російські війська на Харківському напрямку зосереджені на обороні, здійснюють дистанційне мінування місцевості.

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«В районі Ізюма продовжуються спроби наступу в напрямку Довгеньке та Долина. Наші захисники тримають позиції та надають ворогу адекватну відсіч. Ворог несе великі втрати в живій силі та техніці», – зазначив він.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники напередодні 37 разів виїздили на виклики, вісім із них – для ліквідації пожеж, спричинених обстрілами.

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