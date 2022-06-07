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Пожежі через російські обстріли знищили біля 30 гектарів екосистем на Харківщині – ДСНС

Ілюстраційне фото: пожежа в Харкові внаслідок артилерійського обстрілу, 25 березня 2022 року

Найбільше від російських обстрілів у Харківській області постраждали природні екосистеми, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 7 червня.

За повідомленням, рятувальники 37 разів виїздили на виклики, вісім із них – для ліквідації пожеж, спричинених обстрілами.

«Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Київському (2) районі Харкова, а також Ізюмському (1), Чугуївському (2), Харківському (1) та Богодухівському (2) районах області. Найбільше страждали природні екосистеми. Загальна площа, знищена вогнем становить біля 30 га. Також нанесені збитки приватним оселям, адміністративній будівлі», – заявляє ДСНС.

Зокрема, обстріл у Харкові частково зруйнував приватний будинок, рятувальники дістали живим із-під завалів 52-річного чоловіка. Ще одна 70-річна жінка отримала поранення.

«Вже зранку, о 05:22 ворог знову вдарив по Циркунівській громаді, де ніколи не було жодного військового об’єкту. Снаряд влучив у приватний житловий будинок, котрий загорівся. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 130 квадратних метрів. Вогнеборці 22-ї та 18-ї ДРПЧ загасили вогонь о 07:40», – додають у відомстві.

Також за попередню добу піротехніки ДСНС ліквідували 46 ворожих боєприпасів.

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