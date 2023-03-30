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Голова ОВА розповів про наслідки ракетної атаки на Харків

Наразі про постраждалих невідомо, дані уточнюються. Фото ілюстративне

Унаслідок російського ракетного удару в одному з районів Харкова пошкоджений будинок та дві автівки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто», – написав він у телеграмі.

Синєгубов додав, що наразі про постраждалих невідомо, дані уточнюються.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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