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У Харкові було щонайменше шість «прильотів». Влада закликає людей залишатися в укриттях

За попередніми даними, для атаки російські війська застосовували С-300

У Харкові щонайменше шість «прильотів», за попередніми даними, війська РФ застосовували систем С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог знову б’є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 «прильотів», попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою тривоги!», – написав він у телеграмі.

Близько 22-ї години у четвер у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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