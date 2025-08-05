Російській дрон поцілив по АЗС у Харкові, є дані про постраждалих – Терехов

Російській дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу «молнія» по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих», – написав він у телеграмі.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалу 20-річну жінку – її шпиталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.