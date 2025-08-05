«Укрзалізниця» показала, чому станція Лозова не приймає поїзди

«Укрзалізниця» показала наслідки російського удару по вузловій станції Лозова в Харківській області, які унеможливлюють рух пасажирських і приміських поїздів.

«У зв’язку з обстрілом вже прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65 – 166/165 Умань – Черкаси – Харків, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку – обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Лиманівці (колишнє Панютине) доставлятимуть автобуси», – йдеться в повідомленні.

Раніше в «Укрзалізниці» інформували про скасування двох приміських поїздів і зміни в русі ще двох – через неможливість прийняти поїзди по станції Лозова.

У компанії також підтвердили загибель чоловіка внаслідок російського повітряного удару й уточнили, що це був співробітник «Укрзалізниці».

«Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – вказали в «Укрзалізниці».

Раніше в ДСНС інформували про одного загиблого й 10 поранених, серед яких двоє дітей.

Російські військові завдали кілька ударів по Лозовій близько 3:00 5 серпня, у місті спалахнули кілька пожеж.

Лозова є вузловою станцією, вона розташована на межі Південної, Придніпровської та Донецької залізниць.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.