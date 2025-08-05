Сили РФ атакували Україну балістичною ракетою та 46 дронами – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 5 серпня російські військові атакували територію 46 дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із чотирьох напрямків у Росії, а також балістичною ракетою «Іскандер-М» із російської Брянської області, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 29 ворожих БпЛА типу «Шахед» і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.